Сергей Аксёнов поздравил Крымскую федерацию смешанного боевого единоборства с высокими достижениями

Глава Республики Крым провел рабочую встречу с президентом Региональной общественной организации «Крымская федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» Владимиром Цоем и ее тренерами. Сергей Аксёнов поздравил организацию с высокими достижениями как в пределах Южного федерального округа, так и во всей России.

Хочу поблагодарить тренеров и спортсменов Крымской федерации ММА за отличный результат, за динамичное развитие этого вида спорта в республике, а также за достойное представление Республики Крым на всероссийских соревнованиях. Так держать! – сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов подчеркнул, что республиканские органы власти продолжат оказывать содействие спортсменам для успешного участия в соревнованиях различных уровней, в том числе в части финансирования командировок и приобретения необходимой экипировки.

В свою очередь, Владимир Цой сообщил, что в 2024 году Крымская федерация смешанного боевого единоборства (ММА) была признана Общероссийской общественной организацией «Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России» лучшей федерацией по показателям эффективности работы. Также региональная организация стала лучшей в Южном федеральном округе, а тренер из Крымской федерации ММА Вадим Курило – лучшим детским тренером России.

В мероприятии приняла участие министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым