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Сергей Аксёнов: "Праздник Курбан-байрам напоминает верующим о высоких духовных идеалах веры"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Праздник Курбан-байрам напоминает верующим о высоких духовных идеалах веры»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:20 06.06.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Курбан-байрам.

Рад поздравить мусульман Крыма и всех последователей Ислама с праздником Курбан-байрам!

Этот древний праздник знаменует окончание хаджа – паломничества по святым местам Мекки. Он напоминает верующим о высоких духовных и нравственных идеалах: вере и любви, доброте, милосердии, преданности, уважении к обычаям и заветам предков.

Крымские мусульмане вносят большой вклад в развитие нашей республики, принимают активное участие в общественной жизни, оказывают большую помощь фронту и нашим бойцам. Воины-мусульмане отважно сражаются на фронтах СВО, приближают нашу общую Победу.

Хочу поблагодарить Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя за плодотворное сотрудничество, за большую и очень важную работу, направленную на укрепление мира и согласия на крымской земле, на реализацию проектов в сфере благотворительности и духовного просвещения.

Пусть светлый праздник принесет в каждый дом радость и надежду! Желаю всем здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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