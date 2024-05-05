Сергей Аксёнов: «Праздник Светлой Пасхи символизирует связь времен и поколений»

Христос Воскрес!

Эту благую весть слышат и повторяют православные христиане во всем мире.

Светлый праздник Воскресения Христова дарит нам веру, надежду, любовь. Объединяет вокруг идеалов справедливости и милосердия. Обращает к духовному наследию предков, символизирует связь времен и поколений.

В Крыму эта связь ощущается особенно ясно. Наш полуостров – земля древних христианских святынь, важный сакральный центр России.

По словам нашего Патриарха, вне зависимости от того, что происходит в мире, мы знаем и верим: пасхальная радость о Воскресшем Спасителе остается неизменной и всепобеждающей.

Христос воскрес – значит, жизнь сильнее смерти, а добро сильнее зла.

Сегодня и каждый день мы возносим особые молитвы о наших воинах и нашем Отечестве. Мы поддерживаем наших бойцов, помогаем людям, которые оказались в беде. Мы верим в Победу!

Поздравляю православных христиан с праздником, желаю всем мира, здоровья и Божией помощи во всех добрых делах! Пусть пасхальная радость придет в каждую семью!

Христос Воскрес! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым