Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов: «Праздник Светлой Пасхи символизирует связь времен и поколений»
актуально в республике
Сергей Аксёнов: «Праздник Светлой Пасхи символизирует связь времен и поколений»

Сергей Аксёнов: «Праздник Светлой Пасхи символизирует связь времен и поколений»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:12 05.05.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Светлого Христова Воскресения.

Христос Воскрес!

Эту благую весть слышат и повторяют православные христиане во всем мире. 

Светлый праздник Воскресения Христова дарит нам веру, надежду, любовь. Объединяет вокруг идеалов справедливости и милосердия. Обращает к духовному наследию предков, символизирует связь времен и поколений.

В Крыму эта связь ощущается особенно ясно. Наш полуостров – земля древних христианских святынь, важный сакральный центр России.

По словам нашего Патриарха, вне зависимости от того, что происходит в мире, мы знаем и верим: пасхальная радость о Воскресшем Спасителе остается неизменной и всепобеждающей.

Христос воскрес – значит, жизнь сильнее смерти, а добро сильнее зла.

Сегодня и каждый день мы возносим особые молитвы о наших воинах и нашем Отечестве. Мы поддерживаем наших бойцов, помогаем людям, которые оказались в беде. Мы верим в Победу!

Поздравляю православных христиан с праздником, желаю всем мира, здоровья и Божией помощи во всех добрых делах! Пусть пасхальная радость придет в каждую семью!

Христос Воскрес! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.