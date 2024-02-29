Сергей Аксёнов: Президент определил будущее России, в основе которого принцип социальной справедливости

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова по итогам церемонии оглашения послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Сегодняшнее послание нашего Президента Федеральному собранию – важнейшее событие, которое однозначно войдет в историю. Полностью поддерживаю Владимира Владимировича Путина во всех его инициативах.

В своей речи наш Лидер охарактеризовал стратегические задачи внешнеполитического курса нашей страны и дал исчерпывающую оценку политике западных стран. Как сказал Президент, мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела и сделаем все, чтобы защитить суверенитет и безопасность наших граждан.

Все цели и задачи СВО будут достигнуты. Мы верим в наших воинов и гордимся ими. Сейчас главным приоритетом остается поддержка и помощь нашим военнослужащим и членам их семей, в том числе в рамках работы Государственного фонда «Защитники Отечества».

Конечно, одной из ключевых тем Послания стали основные вопросы социальной сферы: поддержка семьи, охрана материнства и детства, увеличение продолжительности жизни.

Речь нашего Лидера – это подведение итогов и программа будущего. Нашего общего будущего, в основу которого положено развитие страны и принцип социальной справедливости. Будущего, которое создается новой элитой нашей страны – людьми, которые служат России.

Крымчане всегда будут благодарны Президенту за Крымскую весну, за наше спасение, за то внимание, которое уделяется Крыму. Нет никаких сомнений в том, что под руководством Владимира Владимировича Путина мы достигнем всех целей и вместе осуществим все задуманное.