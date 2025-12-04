Прямо сейчас:
Новости Республики
Сергей Аксёнов: "При проведении благоустройства крупных, значимых объектов необходимо уделять внимание прилегающей территории"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «При проведении благоустройства крупных, значимых объектов необходимо уделять внимание прилегающей территории»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:52 04.12.2025

Глава Республики Крым провел совещание о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым. По словам Сергея Аксёнова, в условиях приближающегося конца года только при серьезном и практически круглосуточном контроле и личной вовлеченности ответственных лиц есть возможность завершить работы на тех объектах, где, к сожалению, есть отставание от графика.

В ходе доклада по теме санитарной очистки и планов благоустройства общественных и придомовых территорий министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Щегленко сообщил, что в этом году благоустроено рекордное количество объектов, порядка 600, на сумму 6 млрд рублей.

Сергей Аксёнов отметил, что речь идет о приведении в порядок не только центральных объектов, но и прилегающей территории.

Вопросов уже возникать не должно – существует определенный стандарт. Не только фасад объекта должен быть в порядке, но и территория вокруг него. Здесь дело больше не в средствах, а в человеческом ресурсе. На объекте должно трудиться определенное количество людей, которые обеспечены спецодеждой и всеми необходимыми средствами для уборки. Никаких «серых зон» не должно быть на территории муниципальных образований. Ничего сложного здесь нет, должен быть постоянный контроль ответственных лиц за чистотой и порядком, – сказал Глава Крыма. 

Также Сергей Аксёнов акцентировал внимание глав администраций муниципальных образований на том, что уже необходимо приступить к процедуре контрактации объектов на 2026 год.

Ничто не мешает до конца января законтрактоваться. Ничего слушать потом не хочу. Не надо мне звонить и рассказывать о переносах, о том, что будете контрактоваться позже. Так проблемы только нарастают. Важно сегодня всем довести самые крайние сроки процедуры контрактации объектов, – подчеркнул Глава республики.  

Министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский доложил о работе общественного транспорта. По словам министра, в ходе проверок у частных перевозчиков за невыполнение договоров были изъяты лицензии на 33 маршрута, эти маршруты переданы другим, более ответственным перевозчикам и в ГУП РК «Крымтроллейбус».

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: подразделения МЧС Республики Крым оснащают современной техникой и снаряжением

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул, что такая работа должна быть проведена во всех муниципалитетах.

Коллеги, важно заставить перевозчиков соблюдать расписание, чтобы люди могли более четко планировать свой день. Если мы добьемся от перевозчиков хотя бы 90 % выполнения расписания, это будет хороший результат. Пока до этого далеко. Жалобы от граждан продолжают активно поступать, – заключил Глава Крыма.

Также в ходе мероприятия обсуждались вопросы взаимодействия органов исполнительной власти с гражданами, включаю работу с обращениями, исполнительская дисциплина.

В совещании приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Андрей Козырев, Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, вице-премьеры и министры Правительства РК, главы администраций муниципальных образований, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 12

