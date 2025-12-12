Сергей Аксёнов принял участие в совещании по вопросам развития энергосистемы РК и Севастополя

Сергей Цивилев акцентировал внимание на том, что совместная работа федеральных органов власти, а также правительств Республики Крым и города Севастополя в сфере энергетики является залогом успешного решения всего спектра вопросов, связанных с развитием данной сферы.

Сегодня на совещании по развитию энергетической системы Крыма и Севастополя детально обсудили состояние энергетики внутри субъектов. От этого зависит также энергосистема Херсонской и Запорожской областей. Мы сегодня не только заслушали доклады специалистов, но разбирали конкретные проекты. В том числе говорили о строительстве накопителей электрической энергии в Республике Крым. Хочу отметить слаженную работу региональных команд, всех предприятий, работающих на территории Крыма и Севастополя, – сказал Министр энергетики России.

При этом Сергей Аксёнов отметил, что Правительством Республики Крым выстроено эффективное межрегиональное сотрудничество для обеспечения функционирования электросетевого хозяйства региона.

С целью реализации поручений Президента по ликвидации дефицита электроэнергии в ЮФО разработан план взаимодействия с профильным федеральным министерством и госкорпорациями. Мощности, которые сегодня разрабатываются и строятся «Россетями» совместно с «Ростехом», позволят покрыть имеющийся в республике недостаток объемов электричества, что особенно важно в курортный сезон. Для этого оперативно решаются административные вопросы, запущены все необходимые процедуры, распределены зоны ответственности, определены сроки. На высоком уровне ведется совместная работа с коллегами из Херсонской и Запорожской областей по организации транзита электроэнергии в исторические регионы, – сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов отметил, что Министром энергетики РФ поддержан проект модернизации электросетевого хозяйства Южного берега Крыма, где уже исчерпана пропускная способность инфраструктуры, что отрицательно влияет на развитие инвестиционных проектов.

На данный момент проводится ревизия имеющихся технологических решений, определяется порядок и приоритетность ремонта подстанций и строительства новых, а также необходимый объем финансирования, – проинформировал Глава республики.

Сергей Аксёнов поблагодарил Минэнерго РФ и федерального министра за системное содействие в реализации в Республике Крым мероприятий, направленных на дальнейшее развитие экономики региона и улучшение качества жизни граждан.

В свою очередь, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что необходимые решения принимаются совместно с руководством Республики Крым, что позволяет наиболее эффективно развивать общую энергосистему в интересах жителей полуострова.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Максим Шклярский, представители федеральных ведомств, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым