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Сергей Аксёнов: принят ряд управленческих мер, связанных с дефицитом автомобильного топлива в Крыму
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: принят ряд управленческих мер, связанных с дефицитом автомобильного топлива в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:45 04.06.2026

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов озвучил ряд управленческих мер, связанных с дефицитом автомобильного топлива в Республике Крым.

С сегодняшнего дня и на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет. По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в один руки, – отметил Глава Крыма.

Чтобы соблюсти законность и справедливость и пресечь злоупотребления, достигнута договорённость с операторами топливного рынка о контроле за реализацией топлива на АЗС.

На каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут фиксировать номера машин физических и юридических лиц, заправляющихся по талонам, – заявил Глава республики.

Как отметил Сергей Аксёнов, все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. При этом проведена оптимизация использования автотранспорта в ведомствах, вплоть до одного автомобиля на министерство.

В таком режиме будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять каждый день. Прошу крымчан с пониманием отнестись к ситуации. Мы, органы власти, гарантируем справедливое распределение нефтепродуктов. Поддерживаем постоянную связь с Губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым, координируем меры реагирования, чтобы выработать равные условия для жителей Крыма и Севастополя. В сложившихся сложных условиях важно сохранить взаимное доверие, которое помогло нам достойно пройти испытания с 2014 года. Только вместе мы преодолеем все трудности, – подчеркнул Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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