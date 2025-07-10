Сергей Аксёнов призвал «Крымэнерго» не сбавлять темпы отработки заявок на техприсоединение к электросетям

Глава Республики Крым обсудил с генеральным директором ГУП РК «Крымэнерго» Максимом Шклярским и начальником Феодосийского РЭС Восточных электрических сетей Александром Заикиным актуальные задачи и решение проблемных вопросов предприятия и его подразделений.
Так, Сергей Аксёнов призвал ГУП РК «Крымэнерго» не сбавлять набранные темпы осуществления мероприятий по технологическому присоединению к сетям электроснабжения абонентов по заключенным договорам.
На сегодняшний день отмечается положительная динамика в реализации договоров с нарушенными сроками, которые включают строительство электросетевых объектов. Так, например, в Феодосийском районе электрических сетей за два года удалось ликвидировать более чем 1 000 просроченных задолженностей.
Вместе с тем во всех подразделениях «Крымэнерго» и в Феодосийском РЭС в частности отсутствуют задолженности по просроченным договорам на техприсоединение, где нет необходимости строительства новых сетей и возведения объектов электросетевого хозяйства.
Кроме того, специалисты продолжают принимать меры, направленные на снижение потерь электроэнергии, – соответствующая работа ведется еженедельно в каждом подразделении «Крымэнерго». Наибольший эффект достигается путем внедрения интеллектуальных систем учета. Проводится рейдовая работа на предмет выявления неучтенного потребления. Техническими службами проводится ряд эксплуатационных мероприятий, позволяющих как улучшить качество электроснабжения, так и снизить потери в сетях в целом.
Также Сергей Аксёнов заострил внимание предприятия на необходимости борьбы с незаконными техприсоединениями и на вопросе отключения электричества у должников.
В мероприятии принял участие заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: энергоснабжение Крыма