Новости Республики
Сергей Аксёнов призывает чиновников исключить бюрократический подход при отработке обращений участников СВО и их семей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов призывает чиновников исключить бюрократический подход при отработке обращений участников СВО и их семей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:29 28.11.2025

Глава Республики Крым провел рабочую встречу с руководителем АНО «Комитет семей воинов Отечества Республики Крым» Ольгой Дорохиной и заместителем руководителя Комитета Ларисой Бобриковой.

Сергей Аксёнов поблагодарил коллектив Комитета за поддержку членов семей военнослужащих, предоставление психологической и юридической помощи, а также за проведение различных гуманитарных мероприятий. Отдельно остановился на теме отработки обращений участников СВО и их семей.

Общественниками ведется большая работа по выстраиванию коммуникации для оказания помощи семьям, чьи родные и близкие отдали жизнь за Родину в ходе СВО. Договорились упорядочить и сделать эту работу более эффективной с точки зрения скорости и качества реакции органов власти на обращения военнослужащих и их семей. Поручил Минздраву Республики Крым, Министерству труда и социальной защиты РК, Министерству внутренней политики, информации и связи РК поступающие обращения отрабатывать оперативно, в телефонном режиме и без лишней бюрократии. Во всех спорных случаях необходимо разбираться досконально до деталей. Любое необоснованное промедление будем расценивать как отказ от содействия людям, попавшим в беду или сложную жизненную ситуацию, – сказал Глава Крыма.

Со своей стороны Ольга Дорохина выразила признательность Главе республики за постоянную поддержку. «Мы, как семьи погибших в СВО, чувствуем содействие и реакцию на поступающие вопросы, на обращения семей военнослужащих. Это неоценимая помощь для всех причастных к данной теме», – подчеркнула руководитель Комитета семей воинов Отечества.

Актуальная информация и прием сообщений от участников СВО и членов их семей: https://rk.gov.ru/structure/11002ec5-178e-4cc8-a4b0-6a5dc48e3894.

СПРАВКА. Комитет семей воинов Отечества в Республике Крым является региональным штабом Комитета семей воинов Отечества, созданного в ноябре 2022 года по итогам встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина с матерями военнослужащих. Решение о поддержке семей военнослужащих было принято на площадке форума «Сообщество», который ежегодно проводит Общественная палата Российской Федерации.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 9

