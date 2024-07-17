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Сергей Аксёнов рассказал об ожидающих приговоров по делам о покушении на него
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Сергей Аксёнов рассказал об ожидающих приговоров по делам о покушении на него

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:57 17.07.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что более 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении на него.

Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении, — сказал глава республики на встрече с журналистами.

В мае Аксенов сообщал, что за последний год на него пытались совершить четыре покушения. Все фигуранты были раскрыты и задержаны.

источник: ТАСС

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