Сергей Аксёнов рассказал об ожидающих приговоров по делам о покушении на него

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что более 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении на него.
Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении, — сказал глава республики на встрече с журналистами.
В мае Аксенов сообщал, что за последний год на него пытались совершить четыре покушения. Все фигуранты были раскрыты и задержаны.
источник: ТАСС
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