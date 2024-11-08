Сергей Аксёнов: разрешительные документы на законные объекты строительства застройщикам должны выдавать без бюрократии

По словам Сергея Аксёнова, одной из основных задач, стоящих перед министерством, является осуществление контроля над строительством в регионе.

Все разрешительные документы на законные объекты строительства застройщикам должны выдаваться без проблем, а незаконных строек не должно быть в принципе. Эффективной считается работа, если незаконная стройка предотвращена или обнаружена на стадии котлована и остановлена, – сказал Глава Крыма.

При этом, как отметил Сергей Аксёнов, важно повсеместно выявить недострои и заброшенные неэксплуатируемые здания, составить план действий по таким объектам.

Также в ходе заседания коллегии Глава республики поддержал инициативу Минжилполитики РК по введению повышенной ставки налога по недостроенным зданиям на весь период до окончания строительства.

Отдельно Сергей Аксёнов остановился на вопросе принятия генеральных планов муниципалитетов.

Внесение изменений в генеральные планы муниципальных образований должно быть своевременным. Администрации обязаны строго придерживаться утвержденного графика, не переносить запланированные сроки. Каждый генплан должен быть тщательно рассмотрен, проработан до мелочей, – подчеркивает Глава Крыма.

Кроме того, министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов проинформировал о текущей ситуации в строительной отрасли Крыма.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров, главы администраций муниципальных образований, представители подведомственных учреждений.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым