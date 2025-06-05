Сергей Аксёнов: «Россия умеет отстаивать свои интересы, сражаться во имя справедливого будущего»

По словам Сергей Аксёнова, Россия никогда не вела захватнические войны в отличие от стран Запада, обогатившихся в свое время за счет колоний.

Однако мы умеем отстаивать свои интересы, сражаться во имя справедливого будущего. Важно помнить уроки прошлого. Важно понимать, что достичь своих целей, защитить национальные интересы государства мы сможем только при максимальной консолидации всего нашего общества. И речь не только о гражданах России, а обо всех этнических русских, проживающих за рубежом. Должна быть сформирована эффективная политика, направленная на защиту нашей национальной идентичности, русского языка, истории и культуры, – продолжил Глава республики.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, все выше обозначенное звучит особенно остро и актуально в свете продолжающейся специальной военной операции.

Сейчас наша основная задача – продолжать обеспечивать крепкий и надежный тыл, поддерживать нашего Президента, его решения и действия, наши Вооруженные Силы. Общество должно понимать, что все это касается каждого. Что все мы, как один, должны стоять на страже национальных интересов государства. Наше единство и сплоченность – великая сила, которая позволит нам преодолеть любые препятствия. В этом залог нашей Победы, – акцентировал Глава Крыма.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в своем выступлении также отметил своевременность проведения заседания Ливадийского клуба, значимость вырабатываемых в его рамках решений и предложений с учетом происходящего в мире.

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, почетный консул Никарагуа в Республике Крым Герой России Олег Белавенцев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, представители органов законодательной власти Республики Северная Осетия – Алания и Республики Южная Осетия, политические и общественные деятели, другие.

СПРАВКА. Международный фестиваль «Великое русское слово» проходит в Крыму с 2007 года и является значимым социокультурным проектом. Его проведение направлено на развитие русской культуры, укрепление позиций Русского мира и русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Центральным мероприятием фестиваля является заседание постоянно действующего Ливадийского клуба по проблемам и перспективам развития Русского мира.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым