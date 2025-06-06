«Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна». «С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве».

Это Пушкин. Звучит актуально. Все видел, все понимал Александр Сергеевич. Ведь он не только классик, но и пророк.

Сегодня мы отмечаем День русского языка, который приурочен ко дню рождения «солнца русской поэзии».

Русский – язык международного общения, важнейший фактор идентичности для многих миллионов людей. В нем отражается наш цивилизационный код, традиции и духовные ценности нашего народа, тысячелетняя история Русского мира.

Достоевский писал об Александре Сергеевиче так: «Это был один из первых русских, ощутивший в себе русского человека всецело, вызвавший его в себе и показавший на себе, как должен глядеть русский человек, – и на народ свой, и на семью русскую, и на Европу, и на братьев славян».

Вот этой силы и правды, которая заключена в русском языке, в русской культуре, в пушкинском наследии, и боятся наши враги как черти ладана и молитвы. Потому и беснуются.

Пушкин – гений. Пророк на все времена, который видел суть вещей. Но для убогих хуторских умов свет русской правды нестерпим. Потому что это приговор их темному, тесному и зловонному, как бандеровский схрон, мирку. Им не нужен русский язык, не нужен Александр Сергеевич. Они его просто не достойны.

Ну а тем, кто достоин, – добро пожаловать в мир Пушкина, в солнечный Русский мир, – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым