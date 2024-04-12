Сергей Аксёнов: «С Крымом связана реализация многих проектов освоения космоса»

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем космонавтики.
12 апреля 1961 года. День, когда наша Родина и наш народ в лице Юрия Гагарина, преодолев силу земного притяжения, вырвались на «оперативный простор» Вселенной.
Не попросив подмоги ни у кого,
Сама восстав из пепла войн и праха,
Моя страна, не знающая страха,
Шлет ныне в космос сына своего.
В этой короткой цитате из стихотворения Константина Симонова заключена история русского космического чуда.
Мы гордимся, что Крым тоже часть этой истории.
Что с нашим полуостровом связана реализация многих проектов – от управления первыми космическими кораблями и межпланетными аппаратами до испытания луноходов.
Что среди покорителей космоса есть и наши земляки. Это симферополец Олег Котов, уроженец Кировского района Василий Циблиев, севастополец Антон Шкаплеров.
Поздравляю с праздником всех, кто связан с космической отраслью! Особые поздравления – ветеранам и военнослужащим наших Воздушно-космических сил, которые выполняют свой долг в ходе СВО.
Здоровья всем, новых успехов и скорой Победы! – говорится в поздравлении Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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