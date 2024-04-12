Сергей Аксёнов: «С Крымом связана реализация многих проектов освоения космоса»

Не попросив подмоги ни у кого,

Сама восстав из пепла войн и праха,

Моя страна, не знающая страха,

Шлет ныне в космос сына своего.

В этой короткой цитате из стихотворения Константина Симонова заключена история русского космического чуда.

Мы гордимся, что Крым тоже часть этой истории.

Что с нашим полуостровом связана реализация многих проектов – от управления первыми космическими кораблями и межпланетными аппаратами до испытания луноходов.

Что среди покорителей космоса есть и наши земляки. Это симферополец Олег Котов, уроженец Кировского района Василий Циблиев, севастополец Антон Шкаплеров.

Поздравляю с праздником всех, кто связан с космической отраслью! Особые поздравления – ветеранам и военнослужащим наших Воздушно-космических сил, которые выполняют свой долг в ходе СВО.

Здоровья всем, новых успехов и скорой Победы! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым