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Сергей Аксёнов: «С ом связана реализация многих проектов освоения космоса»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «С Крымом связана реализация многих проектов освоения космоса»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:39 12.04.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем космонавтики.

12 апреля 1961 года. День, когда наша Родина и наш народ в лице Юрия Гагарина, преодолев силу земного притяжения, вырвались на «оперативный простор» Вселенной.

Не попросив подмоги ни у кого, 

Сама восстав из пепла войн и праха, 

Моя страна, не знающая страха, 

Шлет ныне в космос сына своего.

В этой короткой цитате из стихотворения Константина Симонова заключена история русского космического чуда.

Мы гордимся, что Крым тоже часть этой истории.

Что с нашим полуостровом связана реализация многих проектов – от управления первыми космическими кораблями и межпланетными аппаратами  до испытания луноходов. 

Что среди покорителей космоса есть и наши земляки. Это симферополец Олег Котов, уроженец Кировского района Василий Циблиев, севастополец Антон Шкаплеров.

Поздравляю с праздником всех, кто связан с космической отраслью! Особые поздравления – ветеранам и военнослужащим наших Воздушно-космических сил, которые выполняют свой долг в ходе СВО.

Здоровья всем, новых успехов и скорой Победы! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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