Сергей Аксёнов: «С любви к маме начинается и любовь к Родине». В России отмечают День матери

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем матери.

День матери, который мы отмечаем сегодня, – один из самых теплых дней в году, даже если за окном холодно и сыро. Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды. Мама любит без условий, прощает без упреков, понимает без слов. Она воплощение мудрости и самоотверженности, преданности и доброты. Как бы далеко мы ни ушли, любовь мамы всегда будет вести нас домой. Хочу сказать самые искренние слова благодарности моей маме. Спасибо тебе за любовь и понимание, за прекрасное детство и достойное воспитание! Спасибо за жизнь и за все, что ты для меня сделала, – говорится в поздравлении Главы республики.

Также Сергей Аксёнов отметил, что меры поддержки материнства и детства – важнейший приоритет государственной политики на всех уровнях. В частности, в текущем году меры социальной поддержки получили более 110 тыс. семей с детьми. На эти цели направлено свыше 24 млрд рублей, в том числе 5,4 млрд рублей из бюджета республики.

С любви к маме начинается и любовь к Родине.Сегодня мы с особым уважением и благодарностью обращаемся к матерям наших мужественных воинов. Вы воспитали настоящих героев, защитников Отечества. Это ваш материнский подвиг. Дорогие мамы! Поздравляю вас с праздником! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, любви и гармонии в семье и в жизни! Пусть дети радуют вас своими успехами, окружают заботой и вниманием! – подчеркнул Глава Крыма.