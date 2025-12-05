Сергей Аксёнов считает, что органы власти и банковские структуры на запросы предпринимателей должны реагировать быстро

Участники мероприятия в формате открытого диалога между представителями предпринимательского сообщества, органов власти и банковского сектора обменялись мнениями по выстраиванию дальнейшего взаимодействия, совместному решению проблемных вопросов.

Сергей Аксёнов подчеркнул важность регулярного проведения таких встреч, которые позволяют вести дискуссию в неформальной обстановке, обсуждать конкретные предложения и замечания. Кроме того, Глава республики отметил постоянную работу органов власти по поддержке крымских предпринимателей:

Правительством Республики Крым на постоянной основе внедряются различные меры поддержки предпринимателей. Важно, чтобы в результате развивались разные направления экономики, росли налоговые поступления в бюджет. На сегодняшний день доходная часть за 2025 год уже перевыполнена на 15 млрд рублей, этот показатель продолжает расти, что в итоге позволит дополнительно реализовать ряд важных для крымчан мероприятий в муниципальных образованиях, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов выразил уверенность в том, что инструментов взаимодействия с бизнесом должно быть достаточно как на республиканском, так и на муниципальном уровне.

Важна доступность и быстрая реакция на запросы предпринимателей со стороны органов власти и банковских структур, а в экстренных ситуациях решения должны приниматься оперативно, – подчеркнул Глава республики.

Сергей Аксёнов поблагодарил руководство банка ВТБ, крымских предпринимателей за вклад в социально-экономическое развитие республики, за поддержку Президента и содействие подразделениям в зоне СВО.

Управляющий дополнительным офисом «Региональный операционный офис «Банк ВТБ в Крыму» Сергей Билецкий проинформировал о практических аспектах внедрения в деятельность предприятий банковских продуктов, ответил на вопросы участников круглого стола.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико, министры Правительства Республики Крым, депутаты Государственного Совета Республики Крым, представители банковского сектора, бизнес-сообщества и институтов поддержки предпринимательства.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым