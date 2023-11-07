Сергей Аксёнов считает, что предприятию «Крымгазсети» пора избавить потребителей от бюрократической волокиты

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил руководителям ГУП РК «Крымгазсети» упростить систему получения услуг и избавить потребителей от бюрократической волокиты.

Предприятие создает препятствия для крымчан, в то время как процесс должен быть элементарным: к вам обратились – вы предоставили услугу. В кратчайшие сроки необходимо упростить все процедуры и избавить людей от лишних хождений, а лучше – найти способы решать вопросы дистанционно, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов поручил «Крымгазсетям» сократить регламентированные сроки процедур и тщательнее следить за объектами строительства: за каждым объектом должен быть закреплен ответственный за сроки и качество исполнения.

Так, предприятию нужно усилить сотрудничество с Министерством топлива и энергетики Республики Крым и главами администраций муниципалитетов, чтобы обеспечить выполнение всех запланированных на этот год мероприятий по технологическим присоединениям к газовым сетям. Особое внимание должно уделяться объектам, где есть отставание от сроков. В данный момент у предприятия 159 просроченных объектов для технологического присоединения. Глава Крыма подчеркнул, что они должны быть завершены до конца года, к работам можно привлечь субподрядчика.

На рабочем совещании по проблемным вопросам ГУП РК «Крымэнерго» было озвучено, что у предприятия более 8,7 тысячи просроченных техприсоединений к электросетям.

Ликвидация задолженностей идет планомерно. Так, например, Красноперекопский РЭС смог войти в график в соответствии с заключенными договорами – здесь просроченных обязательств больше нет. Острая ситуация сохраняется в Алуште, Сакском и Симферопольском районах. Кроме того, «Крымэнерго» продолжает кадровую ротацию, что также повысит эффективность его работы, – отмечает Глава республики.

Сергей Аксёнов заверил, что для выведения в законное поле работы «Крымэнерго» предпринимаются все необходимые действия.

Прошу крымчан не обращаться к так называемым решалам при проблемах с работой энергосетей. Обращайтесь в органы власти напрямую, а также на мои официальные страницы в соцсетях, – заявил Глава Крыма.

В ходе совещания в ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» были рассмотрены проекты строительства объектов водоснабжения, медицинских и образовательных учреждений.

По мнению Сергея Аксёнова, качество работы учреждения растет, подходы по отдельным вопросам меняются в лучшую сторону.

Необходимо продолжать выстраивать грамотную совместную работу с подрядными организациями. При нарушении обязательств должны приниматься оперативные управленческие решения, нельзя позволять обманывать себя раз за разом, – говорит Глава республики.

Сергей Аксёнов также акцентировал внимание на том, что специалистам «Инвестстроя» необходимо внимательнее работать с причинами увеличения стоимости того или иного объекта. Удорожание возможно только в исключительных случаях и должно согласовываться с органами власти.

В ходе посещения АО «Корпорация развития Республики Крым» Сергей Аксёнов подчеркнул, что инвестор должен нести ответственность за неисполнение своих обязательств.

Необходимо определить штрафные санкции за нарушение сроков исполнения проекта и прописывать их при заключении договора с потенциальным инвестором. На данном этапе, кроме расторжения соглашения, никаких мер наказания недобросовестного исполнителя нет. А значит, может быть нанесен ущерб экономике республики: сроки реализации проекта срываются, налоги не выплачиваются, рабочие места не создаются. Это демонстрация неэффективной и слабой работы, – считает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов поручил составить догоночные графики по отстающим проектам. В случае, если они не будут исполнены в срок, с данными инвесторами необходимо прекращать работу.

Подводя итог совещания, Глава Крыма указал, что подход и отношение к поставленным задачам должны поменяться или будет поставлен вопрос о принятии кадровых решений, и сообщил, что берет деятельность Корпорации под особый контроль.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым