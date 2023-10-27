Сергей Аксёнов считает, что в Крыму нужно тщательнее подходить к выбору подрядных организаций

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл ряд совещаний по оптимизации работы ресурсоснабжающих организаций и других учреждений республики. В ходе совещания по объектам строительства в ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» были рассмотрены проекты медицинских учреждений: подстанции скорой помощи, врачебные амбулатории, ФАПы.

На текущий момент по ряду объектов есть отставание от графика по субъективным причинам, что категорически недопустимо. Считаю, что нужно провести служебное расследование и рассмотреть вопрос увольнения должностных лиц, сопровождавших объекты Минздрава и допустивших срыв сроков строительства, за некомпетентность. Минздраву – усилить контроль за объектами. Все учреждения должны быть полностью укомплектованы оборудованием и кадрами до середины ноября, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов в очередной раз обратил внимание на необходимость более тщательного выбора подрядных организаций и усиление контроля за их работой.

Если вы фиксируете срыв сроков, нужно принимать незамедлительные решения в их отношении, а не слушать пустые обещания. Как только подрядчики осознают неотвратимость принятия оперативных управленческих решений, все сразу встанет в строй, – сообщил Глава республики.

В ходе посещения АО «Корпорация развития Республики Крым» Сергей Аксёнов порекомендовал формировать поэтапное исполнение проекта.

Проверка должна проводиться на всех этапах. Не надо ждать окончания проекта – приехать в 2025 году на стройплощадку и увидеть, что там ничего нет. Если специалисты видят, что план не выполняется, соглашение нужно расторгать. Важно полностью разрешать все проблемные вопросы еще до заключения соглашения с инвестором. Недопустимо, чтобы инвестору чего-то не хватало уже на этапе реализации проекта, – это ответственность Корпорации. И максимальный срок реализации проекта не должен превышать 5 лет, – отмечает Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов указал, что в проекте должны учитываться целевые показатели в части налогообложения и создания рабочих мест.

На рабочем совещании по проблемным вопросам ГУП РК «Крымэнерго» Сергей Аксёнов отметил экономический рост предприятия, что позволило закрыть кредиторскую задолженность:

По финансам ситуация выравнивается. Оказывается, может предприятие так работать. Значит, были приняты верные решения. Также вышли на показатели порядка 9 тысяч по техприсоединениям.

При этом Сергей Аксёнов сообщил, что предыдущим руководством ГУП РК «Крымэнерго» были внесены умышленные изменения в программу подачи заявлений на технологическое присоединение к электросетям, которые намеренно усложнили процесс.

Сделано это было с учетом получения материальной выгоды. Сейчас ситуация устранена. Всех, кому были несправедливо начислены штрафы, пеня и прочее, просим обращаться к руководителю предприятия Вячеславу Александровичу Гайдуку, – заявил Глава республики.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, а также профильные министры и руководители предприятий.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым