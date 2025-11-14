Прямо сейчас:
Сергей Аксёнов считает: управляющие организации с жителями обратную связь поддерживают неэффективно
Сергей Аксёнов указал на недостатки в работе крымских управляющих организаций, связанной с рассмотрением поступающих от граждан обращений. С начала отопительного сезона на имя Главы Республики Крым поступило большое количество жалоб от жителей разных муниципальных образований на нежелание управляющих организаций помогать им в разрешении проблемных вопросов.

В первую очередь речь идет об организациях в Симферополе и Керчи, откуда поступило больше всего обращений. Выясняется, что вместо оказания содействия граждан буквально отфутболивают, перенаправляя их в ресурсоснабжающие организации. Не менее возмутительно, что РСО в свою очередь отсылают граждан обратно в управляющие организации. Это категорически недопустимый формат обратной связи, – подчеркнул Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, теперь действия руководителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций будут оцениваться иначе.

В случае непринятия надлежащих мер реагирования начальники будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, – заявил Глава республики.

Сергей Аксёнов добавил:

Несмотря на то, что не всякая проблема может быть разрешена за три дня по объективным причинам, уже в первый день гражданину должны предоставить данные о том, кто принял заявку, кто отвечает за работу, озвучить сроки решения. Если по прошествии трех дней никакой информации так и нет, будет инициироваться проведение служебной проверки.

Данная модель взаимодействия управляющих и ресурсоснабжающих организаций с гражданами будет опробована при непосредственном участии муниципальных органов власти в Симферополе, а затем растиражирована по всей республике.

Глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев обратился к жителям столицы с просьбой: при написании обращений в управляющие организации дублировать их в личные сообщения на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону +7-978-284-21-82.

Ситуация находится на контроле заместителя Председателя Совета министров РК Михаила Назарова и Инспекции по жилищному надзору Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

