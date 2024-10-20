Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов: «Сегодня многие отцы защищают будущее своих семей, России и всего мира»
актуально в республике
Сергей Аксёнов: "Сегодня многие отцы защищают будущее своих семей, России и всего мира"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Сегодня многие отцы защищают будущее своих семей, России и всего мира»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:53 20.10.2024

Указом Президента РФ в третье воскресенье октября отмечается День отца. Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем отца.

Папа. Одно из самых первых и самых главных слов.

Отец – кормилец и защитник семьи, надежный друг и советчик.

Любящий папа своим личным примером прививает детям такие качества, как ответственность, трудолюбие и терпение, уважение к старшим и бережное отношение к женщине, любовь к Родине и готовность к защите своей страны.

Знаю это на собственном опыте. Горжусь своим отцом и благодарю его за все, что он для меня сделал.

День отца, который мы отмечаем в третье воскресенье октября, – один из самых молодых праздников с очень глубоким, вечным смыслом. Фигура отца играет в культуре, ценностях, традициях и менталитете нашего народа колоссальную роль. Достаточно сказать, что главная христианская молитва начинается с обращения к Богу как к Отцу: «Отче наш…»

Сегодня многие отцы защищают наше Отечество с оружием в руках, защищают будущее всех российских семей, будущее России и всего мира. Пожелаем им и всем отцам крепкого здоровья, благополучия, всем семьям – счастья и любви, и всем нам – скорой Победы! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  20 октября – день Сергея Зимнего. Не забудьте про молоко, но кислое, и про платок
Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: праздники в Крыму

праздники в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.