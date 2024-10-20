Сергей Аксёнов: «Сегодня многие отцы защищают будущее своих семей, России и всего мира»

Указом Президента РФ в третье воскресенье октября отмечается День отца. Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем отца.
Папа. Одно из самых первых и самых главных слов.
Отец – кормилец и защитник семьи, надежный друг и советчик.
Любящий папа своим личным примером прививает детям такие качества, как ответственность, трудолюбие и терпение, уважение к старшим и бережное отношение к женщине, любовь к Родине и готовность к защите своей страны.
Знаю это на собственном опыте. Горжусь своим отцом и благодарю его за все, что он для меня сделал.
День отца, который мы отмечаем в третье воскресенье октября, – один из самых молодых праздников с очень глубоким, вечным смыслом. Фигура отца играет в культуре, ценностях, традициях и менталитете нашего народа колоссальную роль. Достаточно сказать, что главная христианская молитва начинается с обращения к Богу как к Отцу: «Отче наш…»
Сегодня многие отцы защищают наше Отечество с оружием в руках, защищают будущее всех российских семей, будущее России и всего мира. Пожелаем им и всем отцам крепкого здоровья, благополучия, всем семьям – счастья и любви, и всем нам – скорой Победы! – говорится в поздравлении Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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