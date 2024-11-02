Сергей Аксёнов: «Сельские школы не должны отличаться от городских по техоснащению и обеспечению оборудованием»

Сергей Аксёнов призвал руководство образовательных учреждений всех уровней и педагогов давать прямые рекомендации представителям органов власти: «Именно вы общаетесь с детьми ежедневно. Вы понимаете, что нужно сделать для того, чтобы в итоге ребята были готовы к трудностям, знали, как решать проблемы, чтобы у каждого была возможность проявить себя и достичь высоких результатов. Прошу предлагать эффективные методики, развивающие программы и стратегии, которые мы можем и должны внедрять, чтобы помогать нашей молодежи расти как личностям».

Помимо этого, Глава Крыма поставил задачу определить приоритетность работ во всех образовательных организациях, нуждающихся в ремонте.

Речь в первую очередь идет о школах. Сейчас у нас нет возможности провести капитальный ремонт в каждом учреждении, но выявить узкие места надо. В обязательном порядке во всех школах должны быть заменены окна, организовано отопление, отремонтированы кровли, столовые, спортивные и актовые залы, – перечислил Глава республики.

При этом сельские школы не должны отличаться от городских по техническому оснащению и обеспечению оборудованием.

Закупить компьютеры, интерактивные доски и другую технику – это мы можем сделать повсеместно. У всех ребят должен быть доступ к современным методикам и подходам обучения, к информации в целом, – подчеркивает Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов заострил внимание на важности внедрения практики работы по распределению выпускников высших и средних специальных учебных заведений.

К сожалению, довольно часто молодежь после окончания учебы не идет работать по профессии. Считаю недопустимым тратить бюджетные средства впустую, особенно в нынешнее время. Если человек пришел учиться за счет государства, он обязательно должен отработать в своей сфере какое-то время. Прежде всего, конечно, это касается медицины, – сказал Глава республики и поручил Министерству образования, науки и молодежи РК подготовить соответствующее предложение в адрес федерального министерства.

Министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик представила доклад о текущих задачах сферы образования в республике и планах на будущее. В ходе мероприятия в том числе обсуждались вопросы обеспечения образовательных учреждений учебными материалами, оснащения медицинских кабинетов и пищеблоков, дальнейшего развития среднего профессионального образования.

В заседании приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, директора и педагоги дошкольных и общеобразовательных организаций, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым