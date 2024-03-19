Сергей Аксёнов: состоялась сессия по обновлению стратегии пространственного развития

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме ВКС принял участие в стратегической сессии по обновлению стратегии пространственного развития, которая прошла под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.
Открывая мероприятие, Михаил Мишустин акцентировал важность исполнения всех задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию 29 февраля текущего года.
Президент подчеркивал важность территориальной связанности страны, снижения инфраструктурных ограничений в регионах. Также поставлена задача по благоустройству и повышению качества жизни в малых городах, исторических поселениях, сельской местности, по предоставлению мер поддержки регионам, – напомнил Председатель Правительства РФ.
Действующая стратегия пространственного развития была принята в 2019 году и требует обновления с учетом текущих геополитических вызовов, региональных и муниципальных приоритетов.
Как сообщил Михаил Мишустин, одной из важнейших задач новой концепции документа является сокращение различия регионов по уровню экономики и социальной сферы.
Для этого нужно сформировать центры роста с учетом потенциала каждого региона – сельскохозяйственного, промышленного, логистического. Это поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. В результате продолжится строительство современного жилья, детских садов, поликлиник и больниц, модернизация инженерных сетей, – сказал Премьер-министр.
Подробнее о мероприятии: http://government.ru/news/51132/
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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