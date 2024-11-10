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Сергей Аксёнов: "Сотрудники МВД по Республике Крым достойно выполняют свой долг"

Сергей Аксёнов: «Сотрудники МВД по Республике Крым достойно выполняют свой долг»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:57 10.11.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем сотрудника органов внутренних дел.

Поздравляю сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником!

Вы избрали делом своей жизни защиту закона и общественного порядка, прав и свобод граждан. Это нелегкая и ответственная работа, требующая большого напряжения моральных и физических сил, личного мужества и самообладания, умения эффективно действовать в экстремальных ситуациях.

Сотрудники МВД по Республике Крым достойно выполняют свой долг, успешно решают задачи, поставленные государством, вносят огромный вклад в обеспечение безопасности нашей республики, крымчан и гостей полуострова, в борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом.

Поздравляю всех с праздником, благодарю за профессионализм и верность долгу, желаю здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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