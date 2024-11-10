Сергей Аксёнов: «Сотрудники МВД по Республике Крым достойно выполняют свой долг»

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем сотрудника органов внутренних дел.
Поздравляю сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником!
Вы избрали делом своей жизни защиту закона и общественного порядка, прав и свобод граждан. Это нелегкая и ответственная работа, требующая большого напряжения моральных и физических сил, личного мужества и самообладания, умения эффективно действовать в экстремальных ситуациях.
Сотрудники МВД по Республике Крым достойно выполняют свой долг, успешно решают задачи, поставленные государством, вносят огромный вклад в обеспечение безопасности нашей республики, крымчан и гостей полуострова, в борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом.
Поздравляю всех с праздником, благодарю за профессионализм и верность долгу, желаю здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству! – говорится в поздравлении Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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