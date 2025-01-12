Сергей Аксёнов: «Сотрудники прокуратуры РК выполняют свой долг, внося большой вклад в борьбу с преступностью»

Сегодня профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Это одна из главных основ правовой системы нашей страны, надежная опора в деле обеспечения закона и порядка, прав и свобод граждан, защиты интересов государства и общества.

Сотрудники прокуратуры Республики Крым достойно выполняют свой долг, вносят большой вклад в борьбу с преступностью, коррупцией и экстремизмом, в контроль за исполнением законов на всех уровнях.

Особое значение имеет ваша деятельность по поддержке наших воинов и членов из семей и борьбе с попытками дискредитации Вооруженных Сил России.

Благодарю всех за компетентность и ответственность, за ваш добросовестный труд, желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!

С праздником! – говорится в поздравлении Главы республики.