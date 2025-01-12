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Сергей Аксёнов: "Сотрудники прокуратуры РК выполняют свой долг, внося большой вклад в борьбу с преступностью"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Сотрудники прокуратуры РК выполняют свой долг, внося большой вклад в борьбу с преступностью»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:25 12.01.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем работника прокуратуры Российской Федерации.

Сегодня профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Это одна из главных основ правовой системы нашей страны, надежная опора в деле обеспечения закона и порядка, прав и свобод граждан, защиты интересов государства и общества.

Сотрудники прокуратуры Республики Крым достойно выполняют свой долг, вносят большой вклад в борьбу с преступностью, коррупцией и экстремизмом, в контроль за исполнением законов на всех уровнях.

Особое значение имеет ваша деятельность по поддержке наших воинов и членов из семей и борьбе с попытками дискредитации Вооруженных Сил России.

Благодарю всех за компетентность и ответственность, за ваш добросовестный труд, желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!

С праздником! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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