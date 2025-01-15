Сергей Аксёнов: «Сотрудники Следственного комитета стоят на страже законности и правопорядка, прав и свобод граждан»

Сотрудники Следственного комитета стоят на страже законности и правопорядка, прав и свобод граждан, вносят большой вклад в борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом. Это нелегкий труд, который требует не только высокого профессионализма и компетентности, но и таких качеств, как мужество и самоотдача, выдержка и терпение, внимание к деталям и способность к аналитическому мышлению.

Огромное значение имеет работа по расследованию преступлений киевского режима, а также дел, связанных с дискредитацией Вооруженных Сил России.

Поздравляю сотрудников и ветеранов СК с праздником, желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов в служении Закону и Отечеству! – говорится в поздравлении Главы республики.