Сергей Аксёнов: «Сотрудники Следственного комитета стоят на страже законности и правопорядка, прав и свобод граждан»

«Служа закону – служим Отечеству!» Это девиз Следственного комитета Российской Федерации, в котором отражена суть его работы. 15 января – День образования СК как самостоятельного государственного органа.
Сотрудники Следственного комитета стоят на страже законности и правопорядка, прав и свобод граждан, вносят большой вклад в борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом. Это нелегкий труд, который требует не только высокого профессионализма и компетентности, но и таких качеств, как мужество и самоотдача, выдержка и терпение, внимание к деталям и способность к аналитическому мышлению.
Огромное значение имеет работа по расследованию преступлений киевского режима, а также дел, связанных с дискредитацией Вооруженных Сил России.
Поздравляю сотрудников и ветеранов СК с праздником, желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов в служении Закону и Отечеству! – говорится в поздравлении Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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