Сергей Аксёнов: «Сотрудники ЦУР вносят существенный вклад в реализацию государственной информационной политики»

Также Сергей Аксёнов особо отметил деятельность Центра управления регионом Республики Крым, который отмечает свой пятый день рождения.

Сотрудники ЦУР вносят существенный вклад в реализацию государственной информационной политики, много делают для противодействия опасной дезинформации врага, выявления информационных рисков. Это, без преувеличения, вопрос национальной безопасности. Благодарю всех за труд и вклад в наше общее дело, желаю дальнейших успехов, – сказал Глава республики.

В ходе мероприятия были вручены Благодарности Главы Республики Крым, Отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым.

СПРАВКА. В Республике Крым функционирует 2 203 госпаблика. На официальные группы государственных учреждений Крыма подписаны более 1,9 млн пользователей. За 5 лет работы Центра управления регионом Республики Крым специалистами в информационно-аналитической системе «Инцидент Менеджмент» отработано 498 195 сообщений и комментариев в социальных сетях. Реализовано информационное сопровождение голосования проектов: «Формирование комфортной городской среды», выборов Президента РФ, деятельности крымского отделения Государственного фонда «Защитники Отечества», регионального кадрового проекта «Герои Крыма». Проводится комплекс информационных мероприятий по антитеррористической безопасности, созданы креативные ролики на актуальные темы общественно-политической ситуации в мире и в стране.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым