Сергей Аксёнов: «Советский народ оказался той силой, которая смогла остановить фашизм»

В память о павших в Великую Отечественную войну бойцах прошла минута молчания.

Сергей Аксёнов поздравил крымчан со священным для всех праздником – Днем Победы, призвав уделить в этот день особое внимание ныне здравствующим ветеранам.

Поклонитесь в ноги ветеранам, передайте им слова бесконечной благодарности. Ведь то, что мы сегодня живем под мирным небом, – это их заслуга, – подчеркнул Глава Крыма.

Сергей Аксёнов акцентировал, что в переломный момент мировой истории именно советский народ оказался силой, которая смогла остановить фашизм.

Так и сегодня наши защитники, участвующие в специальной военной операции, с честью выполняют свой долг на передовой, неустанно бьют врага. Благодаря их мужеству и смелости все задачи, которые поставил Верховный Главнокомандующий, будут выполнены в полном объеме, – отмечает Глава республики.

По мнению Сергея Аксёнова, достижение всех целей спецоперации важно не только для России, но и для народа Украины, который живет под гнетом киевского режима.

Это нужно всем людям, которые проживают на территории бывшей Украины. Невозможно жить в идеологии, подменяющей уроки истории и человеческие ценности, – констатирует Глава Крыма.

В свою очередь, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отметил важность сохранения памяти о днях войны и ее героях.

В Крыму память о Великой Отечественной войне жива. Каждый новый год не отдаляет нас от этой даты, а набирает особые смыслы, в том числе с учетом международной обстановки и спецоперации. Все это придает невероятную силу нашему народу, укрепляет наше единство, – сказал Председатель Госсовета РК.

В мероприятиях приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, руководители министерств и ведомств, представители правоохранительного и силового блока, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым