Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов: «Советский народ оказался той силой, которая смогла остановить фашизм»
актуально в республике
Сергей Аксёнов: «Советский народ оказался той силой, которая смогла остановить фашизм»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Советский народ оказался той силой, которая смогла остановить фашизм»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:15 09.05.2024

В Крыму проходят мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Глава республики Сергей Аксёнов возложил цветы к памятнику советским воинам на Симферопольском воинском кладбище. Кроме того, церемония возложения цветов состоялась в симферопольском парке имени Ю.А. Гагарина к мемориалу «Вечный огонь» на Могиле Неизвестного солдата.

В память о павших в Великую Отечественную войну бойцах прошла минута молчания.

Сергей Аксёнов поздравил крымчан со священным для всех праздником – Днем Победы, призвав уделить в этот день особое внимание ныне здравствующим ветеранам.

Поклонитесь в ноги ветеранам, передайте им слова бесконечной благодарности. Ведь то, что мы сегодня живем под мирным небом, – это их заслуга, –  подчеркнул Глава Крыма.

Сергей Аксёнов акцентировал, что в переломный момент мировой истории именно советский народ оказался силой, которая смогла остановить фашизм.

Так и сегодня наши защитники, участвующие в специальной военной операции, с честью выполняют свой долг на передовой, неустанно бьют врага. Благодаря их мужеству и смелости все задачи, которые поставил Верховный Главнокомандующий, будут выполнены в полном объеме, – отмечает Глава республики.

По мнению Сергея Аксёнова, достижение всех целей спецоперации важно не только для России, но и для народа Украины, который живет под гнетом киевского режима.

Это нужно всем людям, которые проживают на территории бывшей Украины. Невозможно жить в идеологии, подменяющей уроки истории и человеческие ценности, – констатирует Глава Крыма.

В свою очередь, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отметил важность сохранения памяти о днях войны и ее героях.

В Крыму память о Великой Отечественной войне жива. Каждый новый год не отдаляет нас от этой даты, а набирает особые смыслы, в том числе с учетом международной обстановки и спецоперации. Все это придает невероятную силу нашему народу, укрепляет наше единство, – сказал Председатель Госсовета РК.

Сергей Аксёнов: "Советский народ оказался той силой, которая смогла остановить фашизм" Сергей Аксёнов: "Советский народ оказался той силой, которая смогла остановить фашизм" Сергей Аксёнов: "Советский народ оказался той силой, которая смогла остановить фашизм" Сергей Аксёнов: "Советский народ оказался той силой, которая смогла остановить фашизм" Сергей Аксёнов: "Советский народ оказался той силой, которая смогла остановить фашизм" Сергей Аксёнов: "Советский народ оказался той силой, которая смогла остановить фашизм" Сергей Аксёнов: "Советский народ оказался той силой, которая смогла остановить фашизм" Сергей Аксёнов: "Советский народ оказался той силой, которая смогла остановить фашизм"

В мероприятиях приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, руководители министерств и ведомств, представители правоохранительного и силового блока, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.