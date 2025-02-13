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Сергей Аксёнов советует врачам Крыма правильно распределять ресурсы и определять приоритеты работы
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов советует врачам Крыма правильно распределять ресурсы и определять приоритеты работы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:56 13.02.2025

Глава Республики Крым принял участие в заседании Совета руководителей медицинских организаций при Министерстве здравоохранения Республики Крым. По мнению Сергея Аксёнова, эффективность работы любого учреждения здравоохранения зависит от личного участия руководителя во всех процессах.

Нужно правильно распределять материальные ресурсы, определять приоритеты и концентрировать усилия на них. Со своей стороны органы власти республики всегда готовы оказать необходимое содействие в решении любых задач. Также необходимо вести открытый диалог с гражданами по всем вопросам, предупреждая таким образом недопонимание с их стороны, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов поставил задачу организовать во всех медучреждениях комфортные условия ожидания для пациентов.

Все зоны должны быть оснащены удобными скамьями. Также должны быть обеспечены кондиционирование и освещение, отремонтированы санузлы. Чтобы ожидание не превращалось для человека в испытание, – сказал Глава республики.

Также Глава Крыма остановился на вопросах кадрового обеспечения, маршрутизации пациентов внутри конкретной медорганизации и между разными учреждениями, наличии льготных лекарственных препаратов в аптеках.

Сергей Аксёнов поручил Министерству здравоохранения РК найти варианты решения проблемы, связанной с очередями на запись к врачу или процедуру. В частности, по словам Главы республики, поступает много жалоб на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследования.

Как акцентировал Сергей Аксёнов, повышение качества жизни людей – приоритетная задача органов власти всех уровней. «За последние годы Минздравом республики сделано многое, но впереди еще немало работы. Мы должны приложить все силы, чтобы уровень здравоохранения в Крыму постоянно рос. В том числе с учетом того, что мы являемся курортным регионом и предоставляем санаторно-курортное лечение гражданам со всей страны, – подчеркнул Глава Крыма.

В ходе своего доклада министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров анонсировал запуск мобильного приложения для онлайн-консультаций с врачами. Предполагается, что такое дистанционное взаимодействие с пациентом поможет частично решить проблемы очередей и нехватки специалистов узкого профиля.

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Также в рамках мероприятия руководители медорганизаций озвучили вопрос закупки и ремонта медицинского оборудования в их учреждениях. Сергей Аксёнов сообщил, что основная часть запросов будет удовлетворена в ближайшее время.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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