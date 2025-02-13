Сергей Аксёнов советует врачам Крыма правильно распределять ресурсы и определять приоритеты работы

Нужно правильно распределять материальные ресурсы, определять приоритеты и концентрировать усилия на них. Со своей стороны органы власти республики всегда готовы оказать необходимое содействие в решении любых задач. Также необходимо вести открытый диалог с гражданами по всем вопросам, предупреждая таким образом недопонимание с их стороны, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов поставил задачу организовать во всех медучреждениях комфортные условия ожидания для пациентов.

Все зоны должны быть оснащены удобными скамьями. Также должны быть обеспечены кондиционирование и освещение, отремонтированы санузлы. Чтобы ожидание не превращалось для человека в испытание, – сказал Глава республики.

Также Глава Крыма остановился на вопросах кадрового обеспечения, маршрутизации пациентов внутри конкретной медорганизации и между разными учреждениями, наличии льготных лекарственных препаратов в аптеках.

Сергей Аксёнов поручил Министерству здравоохранения РК найти варианты решения проблемы, связанной с очередями на запись к врачу или процедуру. В частности, по словам Главы республики, поступает много жалоб на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследования.

Как акцентировал Сергей Аксёнов, повышение качества жизни людей – приоритетная задача органов власти всех уровней. «За последние годы Минздравом республики сделано многое, но впереди еще немало работы. Мы должны приложить все силы, чтобы уровень здравоохранения в Крыму постоянно рос. В том числе с учетом того, что мы являемся курортным регионом и предоставляем санаторно-курортное лечение гражданам со всей страны, – подчеркнул Глава Крыма.

В ходе своего доклада министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров анонсировал запуск мобильного приложения для онлайн-консультаций с врачами. Предполагается, что такое дистанционное взаимодействие с пациентом поможет частично решить проблемы очередей и нехватки специалистов узкого профиля.

Также в рамках мероприятия руководители медорганизаций озвучили вопрос закупки и ремонта медицинского оборудования в их учреждениях. Сергей Аксёнов сообщил, что основная часть запросов будет удовлетворена в ближайшее время.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым