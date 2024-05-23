Сергей Аксёнов: «Террорист подорвался при попытке закладки взрывчатки на железной дороге»

Один террорист подорвался при попытке закладки взрывчатки на железной дороге в Кировском районе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты. И последний подорвался в Кировском районе. <…> Сдетонировало. <…> Закономерный результат. <…> Или тюрьма или смерть, — отметил Аксенов.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил о предотвращенном теракте на железной дороге в Крыму, готовившемся двумя завербованными военной разведкой Украины гражданами России. Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта на железной дороге в Крыму.

источник: ТАСС