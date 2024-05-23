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Сергей Аксёнов: «Террорист подорвался при попытке закладки взрывчатки на железной дороге»
фото: pikist.com

Сергей Аксёнов: «Террорист подорвался при попытке закладки взрывчатки на железной дороге»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:56 23.05.2024

Один террорист подорвался при попытке закладки взрывчатки на железной дороге в Кировском районе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты. И последний подорвался в Кировском районе. <…> Сдетонировало. <…> Закономерный результат. <…> Или тюрьма или смерть, — отметил Аксенов.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил о предотвращенном теракте на железной дороге в Крыму, готовившемся двумя завербованными военной разведкой Украины гражданами России. Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта на железной дороге в Крыму.

источник: ТАСС

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