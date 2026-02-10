Сергей Аксёнов: «Только на поле боя можно выстроить систему взаимоотношений, которая позволит гарантировать безопасность России»

Текущий переговорный процесс – просто информационная заглушка. Мы все прекрасно видим действия, которые предпринимают и США, и Европейский союз вместе с Украиной. По сути, это просто затягивание времени. Конечно, мы ждем итогов, но особо на них не рассчитываем. Украинским переговорщикам не нужен мир, потому что большинство из них тут же закончит свою политическую карьеру, лишится возможности наживаться на средствах, предоставляемых союзниками. Только на поле боя может выстроиться система взаимоотношений, которая позволит гарантировать безопасность нашего государства. Поэтому нам нужно рассчитывать только на самих себя: продолжать повышать боеспособность и эффективность Вооруженных Сил, следовать решениям, которые принимает Президент. В конечном счете именно это принесет свои плоды, – считает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что международное признание Крыма в составе России могло бы стать для крымчан новым окном возможностей, но острой необходимости в этом нет.

Здесь вопрос: какой ценой дастся это признание? Если Запад примет законное и справедливое решение крымчан, принятое еще в 2014-м, как факт, как данность, это одно. А если Евросоюз продолжит ставить ультиматумы и условия, выдвигать нелепые требования – черт с ними, вообще не нужно на них отвлекаться. Мы двигаемся вперед своим путем. Мы уже доказали, что можем успешно жить и работать и в условиях санкций и давления, не обращая внимания на стоны и вопли противника. От своей генеральной линии, принятой 12 лет назад, мы не отклонимся, не отступим, – отметил Глава республики.

Еще одной темой обсуждения стала поддержка прифронтовых регионов. По словам Сергея Аксёнова, органы власти республики постоянно находятся на связи с руководством братских регионов, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

Так, в результате телефонного разговора с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым принято решение принять в Крыму более 1,5 тыс. детей из области за счет средств республиканского бюджета, объекты размещения уже готовы. Также в недавней беседе с губернатором Курской области Александром Хинштейном обсуждался отдых и оздоровление юных курян летом в Крыму.

По мнению Сергея Аксёнова, такая поддержка – один из примеров единения российских регионов и, конечно, народов.

Очень важно, что 2026 год объявлен в России Годом единства народов. Это еще одна возможность рассказать о событиях нашей богатой истории, извлечь из них уроки и стать еще сплоченнее, дружнее. Для любой страны, любого общества межнациональный конфликт – самый страшный. Крым знает об это не понаслышке. Крымчан много лет пытались разделить по национальному признаку. Поджигатели считали, что это позволит удержать нас в украинском политическом поле, но на деле это сыграло в противовес, люди устали от такой политики. Сегодня у нас действительно царит межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. Это наши ценностные ориентиры, которым следуют и власти, и общественные организации, и представители традиционных конфессий, и все жители, – сказал Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов остановился на теме подготовки к празднованию 150-летия святителя Луки (Войно-Ясенецкого), которое будет отмечаться в 2027 году. Одной из основных инициатив, приуроченных к юбилею, является создание в городе Симферополе музейно-храмового комплекса.

Реализацию проекта поддержал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня уже действует организационный комитет, готовую концепцию представят симферопольцам. Вся информация будет размещена в публичном поле. Уверен, что под руководством Главы Крымской митрополии Высокопреосвященнейшего митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, под патронатом Святейшего Патриарха и при поддержке Президента эта задача будет успешно решена. У нас появится еще одна точка притяжения для паломников и туристов со всего мира, площадка для духовного воспитания и образования нашей молодежи, – выразил надежду Глава республики.

В рамках программы также обсуждались вопросы, посвященные обеспечению безопасности в республике, поддержке военнослужащих и гуманитарной помощи, преждевременности перехода на исключительно безналичную оплату в общественном транспорте, работе с кадрами, в первую очередь руководящими, предстоящему туристическому потоку и функционированию Крымского моста в высокий сезон, обучению школьников навыкам беспилотной авиации.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым