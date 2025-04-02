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Сергей Аксёнов: "У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества в разных сферах"
фото: РИА Новости Крым

Сергей Аксёнов: «У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества в разных сферах»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:48 02.04.2025

Для Крыма важным приоритетом остается укрепление связей между республикой и регионами Белоруссии. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в поздравлении с Днем единения народов России и Белоруссии.

Сегодня наши страны развивают сотрудничество и углубляют интеграцию в рамках Союзного государства по всем направлениям, включая оборону, безопасность, миграционную политику. Для Крыма важным приоритетом остается дальнейшее укрепление связей, в том числе экономических, между нашей республикой и регионами Белоруссии, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, на сегодняшний день реализуются три полноформатных соглашения с Витебской областью, в Белоруссию активно поставляется продукция крымских экспортеров.

Он также отметил огромный потенциал сотрудничества Крыма и Белоруссии в промышленности и сельском хозяйстве, сфере курортов и туризма.

Хочу особо отметить деятельность белорусской общины Крыма, которая вносит существенный вклад в развитие нашего региона, — добавил Сергей Аксенов. — В 2014 году белорусы вместе с представителями всех народов полуострова выступили против государственного переворота в Киеве, за воссоединение с Россией. И сегодня мы вместе строим наш российский Крым.

2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».

источник: РИА Новости Крым

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