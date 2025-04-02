Сергей Аксёнов: «У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества в разных сферах»

По словам Аксенова, на сегодняшний день реализуются три полноформатных соглашения с Витебской областью, в Белоруссию активно поставляется продукция крымских экспортеров.

Он также отметил огромный потенциал сотрудничества Крыма и Белоруссии в промышленности и сельском хозяйстве, сфере курортов и туризма.