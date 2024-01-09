Сергей Аксёнов: уличное освещение в 2024 году должно быть организовано во всех муниципалитетах РК

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел аппаратное совещание, в рамках которого обсуждались итоги 2023 года и планы работы на 2024 год, ряд других вопросов. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что до конца года необходимо восстановить порядка 970 км линий уличного освещения в муниципалитетах. Работы будут проводиться за счет местных бюджетов.

Помимо этого, планируется строительство 640 км новых электросетей. Сергей Аксёнов уточнил, что на эти задачи выделяется около 600 млн рублей. «Организация уличного освещения – приоритетная задача, поскольку это в том числе и вопрос обеспечения безопасности наших граждан. В текущем году необходимо полностью завершить данную работу, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико проинформировала о том, что доходы бюджета Республики Крым в 2023 году составили более 76 млрд рублей. Во всех муниципальных образованиях планы по доходам перевыполнены.

Также, по информации Ирины Кивико, расходы республиканского бюджета составили 297,2 млрд рублей, что составляет 99,3 % от запланированного. Все консолидированные бюджеты муниципальных образований республики исполнены на 99,2 %.

Сергей Аксёнов сообщил, что в ближайшее время будут подведены итоги работы по повышению доходной части бюджетов муниципалитетов.

Доходы, полученные сверх утвержденных законом о бюджете, необходимо распределить и направить на реализацию приоритетных мероприятий. Также муниципалитеты должны были завершить постановку на учет земельных участков, – отмечает Глава республики.

По информации Ирины Кивико, в 2024 году на социальные выплаты гражданам выделено 390 млн рублей из республиканского бюджета и 155 млн рублей из федерального.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова сообщила, что на обустройство территорий в муниципальных образованиях в 2024 году выделено 3,2 млрд рублей. Всего планируется благоустроить 1372 территории, в том числе 38 общественных, 98 дворовых и придомовых. Кроме того, будут установлены 1159 контейнерных и 75 детских площадок.

По поручению Сергея Аксёнова Министерство здравоохранения Республики Крым должно усилить работу по обеспечению всех медучреждений республики кадрами, особенно специалистами узкого профиля.

В ходе совещания Сергей Аксёнов также напомнил, что у глав администраций и других должностных лиц должны быть открыты сообщения и комментарии на страницах в социальных сетях, чтобы крымчане могли сообщить о своей проблеме непосредственно руководителю, который отвечает за конкретный муниципалитет или участок работы.

Только правильно выстроенная коммуникация с жителями поможет решать все проблемы максимально эффективно и быстро, – подчеркивает Глава Крыма.

Также обсуждался ход работы по выплате компенсаций гражданам, пострадавшим в результате стихии, восстановление инфраструктуры республики, другие вопросы.

В мероприятии приняли участие вице-премьеры Правительства Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым