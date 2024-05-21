Сергей Аксёнов: «В дни Крымской весны наш парламент взял на себя ответственность за судьбу Крыма»

Десять лет назад был создан Государственный Совет Республики Крым. Поздравляю Владимира Андреевича Константинова, депутатский корпус и всех крымчан с этим знаменательным юбилеем!

В дни Крымской весны наш парламент взял на себя ответственность за судьбу Крыма, решительно встал на защиту свободы, прав и интересов крымчан. Сыграл ключевую роль в организации и проведении исторического референдума, определившего судьбу нашего полуострова.

За прошедшие годы проведена огромная работа по формированию законодательной базы, правовых основ развития нашей республики. Депутаты Госсовета вносят большой вклад в социально-экономическое развитие нашего региона, в реализацию важных проектов.

Очень много делается для поддержки участников СВО и членов их семей, для помощи фронту. Особое внимание уделяется вопросам сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.

Спасибо коллегам за плодотворную совместную работу! Знаю, что вместе мы преодолеем любые трудности и добьемся новых успехов, – говорится в поздравлении Главы республики.