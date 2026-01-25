Прямо сейчас:
Сергей Аксёнов: "В крымских вузах обучаются более 34 тыс. студентов, это интеллектуальный и кадровый ресурс РК"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «В крымских вузах обучаются более 34 тыс. студентов, это интеллектуальный и кадровый ресурс РК»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:37 25.01.2026

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем российского студенчества.

Сегодня День российского студенчества – Татьянин день.

Студенческие годы – это особая глава жизни, время смелых идей и радостных надежд, колоссальных возможностей и стремления к лучшему.

Каждый, кто прошел этот жизненный этап, через годы вспоминает о нем с теплотой и огромной благодарностью. Именно в студенческую пору происходит становление личности, формируются принципы и убеждения, закладываются основы будущих профессиональных успехов.

Сегодня в крымских вузах обучаются более 34 тыс. студентов. Это интеллектуальный и кадровый ресурс республики, большая созидательная сила, способная взять на себя ответственность за будущее Крыма.

Студенческая молодежь участвует в общественно-политической жизни организует множество волонтерских, патриотических, экологических, культурных, спортивных мероприятий. Преподаватели и студенты помогают фронту, собирают гуманитарную помощь для тех, кто находится на передовой, поддерживают раненых бойцов, проходящих лечение.

В вузах нашего региона учатся более 270 участников СВО и более 750 детей наших защитников.

От всей души поздравляю студентов с замечательным праздником! Желаю новых достижений и побед, успехов в учебе, во всех добрых и полезных делах! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 6

