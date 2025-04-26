Сергей Аксёнов: «В Крыму делают всё возможное для участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы»

Чернобыль. Это имя стало нарицательным. Оно напоминает нам о страшной трагедии и о подвиге тех, кто участвовал в ликвидации последствий атомной аварии. В их числе было немало наших земляков.

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

По словам нашего Президента, масштабы Чернобыльской трагедии «могли стать неизмеримо большими, если бы не беспримерное мужество и самоотверженность пожарных, военнослужащих, специалистов, медицинских работников, которые с честью выполнили свой профессиональный и гражданский долг».

В Крыму делается все возможное, чтобы обеспечить участникам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий достойный уровень социальной поддержки. Это наш безусловный приоритет.

У сегодняшней даты есть и еще одно измерение. К сожалению, уроки Чернобыля выучили далеко не все. Об этом свидетельствуют в том числе попытки ядерного шантажа и атак на атомные станции со стороны киевского режима.

Остановить спятивших нацистов и предотвратить новые трагедии может только выполнение всех целей специальной военной операции, поставленных Президентом. Это в интересах всех нормальных людей во всем мире, – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым