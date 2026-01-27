Сергей Аксёнов: «В Крыму накоплен уникальный опыт по защите русского языка»

Под председательством Главы Республики Крым в Симферополе состоялось расширенное заседание Совета по вопросам использования русского языка и совершенствования внутренней языковой политики в Республике Крым. Во вступительном слове Сергей Аксёнов подчеркнул необходимость в защите русского языка в условиях, которые диктует современный мир.
В Крыму накоплен уникальный опыт по защите русского языка, по сохранению русской культурной идентичности и традиций. События Крымской весны в 2014 году, по сути, стали ответом на давление и угрозы со стороны украинских националистов, на попытки «переформатировать» крымчан, оторвать нас от корней. Сегодня одной из реальных угроз для нашего общества, в первую очередь молодого поколения, остается чрезмерное и неоправданное использование иностранных слов, заимствований в самых разных сферах. Поэтому сохранение чистоты русского языка является вопросом государственной важности, – считает Глава Крыма.
Сергей Аксёнов призвал членов Совета продолжать выстраивать системную деятельность в практическом поле с понятными сроками и способами достижения поставленных целей.
Первый заместитель Председателя Государственного Совета РК Сергей Цеков рассказал о работе за прошедший период, остановившись в частности на общественно-политическом направлении. Депутат Государственного Совета РК, ректор ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» Александр Рудяков, в свою очередь, представил доклад по научно-образовательному направлению.
Кроме того, участники заседания обсудили вопросы разработки архитектурно-художественной концепции «Крымский стиль: Крым – территория кириллицы» и работы средств массовой информации по сохранению и защите русского языка.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов, министр культуры РК Татьяна Манежина, министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, генеральный продюсер АНО «Телерадиокомпания «Крым» Олег Крючков, руководители профильных ведомств и национально-культурных автономий, другие.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
