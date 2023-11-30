Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов: «В муниципалитетах, где до вечера 30 ноября не восстановят электроснабжение, проведут служебное расследование»
актуально в республике
Сергей Аксёнов: «В муниципалитетах, где до вечера 30 ноября не восстановят электроснабжение, проведут служебное расследование»

Сергей Аксёнов: «В муниципалитетах, где до вечера 30 ноября не восстановят электроснабжение, проведут служебное расследование»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:35 30.11.2023

Глава Республики Крым в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды подчеркнул, что первоочередной задачей на сегодня остается восстановление электроснабжения потребителей. Сергей Аксёнов акцентировал внимание на том, что ряд глав администраций муниципалитетов и поселений закрыли возможность оставлять комментарии на своих страницах в социальных сетях, что недопустимо.

В условиях, когда людям должна оказываться максимальная помощь и поддержка, у них даже нет возможности направить обращение главам администраций муниципалитетов и сельских советов. Так быть не должно. У всех должны быть открыты сообщения и комментарии на страницах в социальных сетях. Кроме того, нужно разобраться и с тем, что на горячие телефонные линии подчас невозможно дозвониться и получить обратную связь. Люди даже не понимают, принята ли их заявка или нет. Нужно определить, сколько человек необходимо привлечь дополнительно, чтобы наладить работу горячих телефонных линий, – заявил Глава Крыма.

Глава республики поручил до конца сегодняшнего дня завершить восстановление электроснабжения. «Главы администраций должны находиться на проблемных участках и лично руководить процессом. Необходимо мобилизовать все силы, перебрасывать на критические направления бригады из других муниципалитетов. Там, где до сегодняшнего вечера работы не завершат, будет проведено служебное расследование в отношении руководителей муниципалитета и региональных отделений «Крымэнерго», – подчеркнул Глава республики.

Узнайте больше:  Владимир Путин подписал закон о повышении размера фиксированной выплаты к пенсии в 2024 году

Также Сергей Аксёнов отметил, что требует активизации работа по восстановлению поврежденных и разрушенных кровель. «В ряде администраций до сих пор не справились с этой задачей. Погода не позволяет затягивать этот процесс. Крымчане ожидают быстрых и эффективных решений и действий органов власти на местах», – сказал Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЧП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ЧП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.