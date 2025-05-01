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Сергей Аксёнов: "В основе Первомая лежат идеалы социальной справедливости, уважение к труду, к людям труда"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «В основе Первомая лежат идеалы социальной справедливости, уважение к труду, к людям труда»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:51 01.05.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Праздником Весны и Труда.

Первомай – праздник с давними и богатыми традициями. В его основе – идеалы социальной справедливости, глубокое уважение к созидательному труду, к людям труда.

Эти идеалы близки и понятны нашему народу, они не зависят от политической конъюнктуры, они были и остаются основой развития России. Что проявляется в том числе в социальном характере нашего государства.

Меры социальной поддержки в Крыму ежегодно получают в среднем порядка полумиллиона граждан льготных категорий. Только в прошлом году расходы на социальную защиту и занятость населения составили 22,7 млрд рублей.

Хочу сегодня сказать самые искренние слова благодарности всем, кто вносит свой вклад в развитие Крыма и России, кто добросовестно делает свое дело и обеспечивает движение нашей страны вперед, к новым победам.

К слову. В эти дни в Крымском этнографическом музее в Симферополе проходит выставка советских открыток, посвященная Первомаю. Думаю, что она будет интересна не только тем, у кого эти открытки вызовут ностальгию по юности, но и молодежи.

С Праздником Весны и Труда, друзья! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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