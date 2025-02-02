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Сергей Аксёнов: "В Сталинградской битве наши воины нанесли смертельную рану фашистскому зверю"
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «В Сталинградской битве наши воины нанесли смертельную рану фашистскому зверю»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:51 02.02.2025

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем воинской славы – Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Вся страна от края до края жила в то время Сталинградом, его боевыми делами, вся страна защищала Сталинград. Весь мир, затаив дыхание, следил за исходом этой невиданной битвы за город, где каждый дом, каждый метр асфальта, каждое дерево говорили о воинской славе его защитников.

Сталинград выстоял. Сталинград остановил врага, измотал, обескровил его и нанес смертельный удар».

2 февраля Россия отмечает День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Выше приведена цитата из обращения руководства города и городского комитета обороны к сталинградцам 3 февраля 1943 года.

В этих строках – формула победы на все времена: мужество и доблесть наших воинов, единство и колоссальное напряжение народных сил и воли. И результат – смертельная рана, нанесенная фашистскому зверю, от которой он уже не смог оправиться.

Вечная слава защитникам города!

Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Родину, за жизнь и свободу для будущих поколений! – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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