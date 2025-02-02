Сергей Аксёнов: «В Сталинградской битве наши воины нанесли смертельную рану фашистскому зверю»

Вся страна от края до края жила в то время Сталинградом, его боевыми делами, вся страна защищала Сталинград. Весь мир, затаив дыхание, следил за исходом этой невиданной битвы за город, где каждый дом, каждый метр асфальта, каждое дерево говорили о воинской славе его защитников.
Сталинград выстоял. Сталинград остановил врага, измотал, обескровил его и нанес смертельный удар».
2 февраля Россия отмечает День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Выше приведена цитата из обращения руководства города и городского комитета обороны к сталинградцам 3 февраля 1943 года.
В этих строках – формула победы на все времена: мужество и доблесть наших воинов, единство и колоссальное напряжение народных сил и воли. И результат – смертельная рана, нанесенная фашистскому зверю, от которой он уже не смог оправиться.
Вечная слава защитникам города!
Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Родину, за жизнь и свободу для будущих поколений! – говорится в комментарии Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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