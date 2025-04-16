Сергей Аксёнов: важно сберечь и передать будущим поколениям память о ратных подвигах защитников Отечества

Очень важно сберечь и передать нашим детям, всем будущим поколениям память о ратных подвигах всех наших защитников. Тех, кто отдал свою жизнь за Родину, самоотверженно и мужественно сражался за национальные интересы государства, героически бился за тот мир, в котором мы сегодня живем. Это наша главная задача, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что поручения Президента РФ Владимира Путина по сохранению исторического наследия в Республике Крым, а также о приведении в порядок ко Дню Победы всех мемориалов и воинских захоронений выполняются в полном объеме.

Спасибо представителям органов власти, общественникам, бизнесменам, всем неравнодушным людям. Это настоящие патриоты, которые знают и любят крымскую историю, военную историю России. Особые слова благодарности помощнику Президента Российской Федерации, Председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Ростиславовичу Мединскому и его заместителю Николаю Павловичу Овсиенко за всестороннюю поддержку и содействие по всем возникающим вопросам. Будем работать дальше, – отмечает Глава республики.

Отдельно Сергей Аксёнов призвал должностные лица продолжать содержать памятники, посвященные историческим событиям и защитникам Отечества, в надлежащем порядке на постоянной основе.

В свою очередь, заместитель Председателя Российского военно-исторического общества, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Николай Овсиенко отметил активную работу Регионального отделения РВИО в Республике Крым, акцентировав его тесное взаимодействие с Правительством РК:

Огромная работа в республике делается по сохранению исторической памяти. Символично, что мы встречаемся в преддверии 80-летия Великой Победы, в Год защитника Отечества.

Председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков выступил с докладом о промежуточных результатах и планах деятельности Регионального отделения РВИО в Республике Крым.

Участники мероприятия уделили внимание вопросам размещения памятных досок о героях Великой Отечественной войны на зданиях школ, сохранения мемориалов, памятников и мест захоронений воинов, поискового движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества в муниципальных районах Республики Крым, других.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым