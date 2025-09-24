Сергей Аксёнов: «Виновные в атаке на Форос понесут наказание»

Виновные в атаке на санаторно-курортную зону поселка Форос в Крыму и других военных преступлениях понесут наказание, заявил в интервью

Уверен, что за эти преступления все ответят. Несомненно, мы найдем всех, кто отдавал подобные команды, кто управлял этими дронами, возмездие придет.

Он еще раз выразил соболезнования пострадавшим мирным жителям и семьям погибших и отметил, что всем без исключения будет оказана помощь.

Ожидать от этого режима чего-то человечного — по-моему, это пустая трата времени. Надо действовать, доводить до завершения те процессы, которые обозначил наш президент в рамках специальной военной операции. Доводить силой, тогда все реализуется. А так, к сожалению, адекватности там (в киевском режиме — прим. ТАСС) нет давно, — заявил Сергей Аксенов.

В Минобороны России сообщали, что ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами, по курортной зоне Крыма, где нет военных объектов. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

источник: ТАСС