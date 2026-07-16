Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов: вопрос о предоставлении Крыму федеральной субсидии на топливо на завершающей стадии
Новости Республики
Сергей Аксёнов: вопрос о предоставлении Крыму федеральной субсидии на топливо на завершающей стадии
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: вопрос о предоставлении Крыму федеральной субсидии на топливо на завершающей стадии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:13 16.07.2026

Вопрос предоставления Республике Крым федеральной субсидии на закупку топлива будет решен в ближайшее время. Об этом заявил Глава Республики Крым. Как уточнил Сергей Аксёнов, сейчас завершается проработка соответствующего распоряжения Президента Российской Федерации Владимира Путина, которое было дано 9 июля в ходе совещания с членами Правительства РФ.

Буквально накануне Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин озвучил окончательные поручения. Все должно быть сведено до конца текущей недели, в настоящее время производится подтверждение необходимых расчетов. Ожидаем, что федеральные органы власти выполнят распоряжение нашего Лидера к понедельнику, и вопрос предоставления субсидии будет полностью решен, – сообщил Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  Минтранс: ж/д станцию Керчь-Южная намерены сделать комфортнее для пассажиров
Просмотры: 2 145

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.