Сергей Аксёнов: вопрос о предоставлении Крыму федеральной субсидии на топливо на завершающей стадии

Вопрос предоставления Республике Крым федеральной субсидии на закупку топлива будет решен в ближайшее время. Об этом заявил Глава Республики Крым. Как уточнил Сергей Аксёнов, сейчас завершается проработка соответствующего распоряжения Президента Российской Федерации Владимира Путина, которое было дано 9 июля в ходе совещания с членами Правительства РФ.
Буквально накануне Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин озвучил окончательные поручения. Все должно быть сведено до конца текущей недели, в настоящее время производится подтверждение необходимых расчетов. Ожидаем, что федеральные органы власти выполнят распоряжение нашего Лидера к понедельнику, и вопрос предоставления субсидии будет полностью решен, – сообщил Глава Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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