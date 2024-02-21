Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов вручил награды личному составу бригады народного ополчения Республики Крым
актуально в республике
Сергей Аксёнов вручил награды личному составу бригады народного ополчения Республики
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов вручил награды личному составу бригады народного ополчения Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:16 21.02.2024

В преддверии Дня защитника Отечества и годовщины формирования Народного ополчения Крыма Глава Республики Крым отметил наградами личный состав бригады народного ополчения Республики Крым. Сергей Аксёнов поблагодарил присутствующих на мероприятии за проявляемое мужество и их готовность выполнять поставленные задачи.

Начиная с 2014 года, наши ополченцы всегда находятся в боевом строю, с честью несут свою службу, в том числе совместно с сотрудниками правоохранительных органов Крыма и Министерства обороны Российской Федерации, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Также Глава республики призвал ополченцев продолжать поддерживать Президента Владимира Путина и принимаемые им решения.

Сейчас необходимо консолидировать наши общие усилия, сплотиться вокруг нашего Лидера и Вооруженных Сил. Победа обязательно будет за нами! – подчеркивает Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, органы власти республики всегда окажут все необходимое содействие личному составу народного ополчения Крыма.

Узнайте больше:  Нотариусы рассказали истории из практики: магия любви срабатывает даже среди печатей и документов﻿

За самоотверженность, мужество и героизм Сергей Аксёнов вручил государственные награды Республики Крым: ордена «За верность долгу», медали «За мужество и доблесть», медали «За защиту Республики Крым», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарность Главы Республики Крым, отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.