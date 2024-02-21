Сергей Аксёнов вручил награды личному составу бригады народного ополчения Республики Крым

Начиная с 2014 года, наши ополченцы всегда находятся в боевом строю, с честью несут свою службу, в том числе совместно с сотрудниками правоохранительных органов Крыма и Министерства обороны Российской Федерации, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Также Глава республики призвал ополченцев продолжать поддерживать Президента Владимира Путина и принимаемые им решения.

Сейчас необходимо консолидировать наши общие усилия, сплотиться вокруг нашего Лидера и Вооруженных Сил. Победа обязательно будет за нами! – подчеркивает Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, органы власти республики всегда окажут все необходимое содействие личному составу народного ополчения Крыма.

За самоотверженность, мужество и героизм Сергей Аксёнов вручил государственные награды Республики Крым: ордена «За верность долгу», медали «За мужество и доблесть», медали «За защиту Республики Крым», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарность Главы Республики Крым, отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым