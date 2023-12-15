Сергей Аксёнов вручил верительные грамоты представителям Крыма на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Амбассадорами республики стали летчик-космонавт, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Титов и крымский винодел Валерий Захарьин. Кроме того, Сергей Аксёнов вручил путевку в Крым победителю фотоконкурса, организованного Министерством курортов и туризма Республики Крым.

СПРАВКА. Международная выставка-форум «Россия» проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина для демонстрации важнейших достижений нашей страны в различных отраслях экономики. Выставка-форум проходит в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. В выставке-форуме принимают участие 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

На стенде республики представлен проект «Крымские декады»: «Крым. Детям», «Крым. Туризм», «Крым. Здоровье», «Крым. Строительство», «Крым. Культура» и так далее. В текущую декаду реализуется проект «Крым. Туризм». 15 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» – День Республики Крым.

Фотоконкурс «Давай поедем в Крым!» проводился с 4 ноября по 14 декабря. По условиям конкурса посетители выставки-форума должны были сделать фотографии на фоне стенда Республики Крым на Международной выставке-форуме «Россия».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым