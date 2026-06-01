Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов: «Все дети должны быть окружены любовью и заботой, жить в мире и безопасности»
Новости Республики
Сергей Аксёнов: "Все дети должны быть окружены любовью и заботой, жить в мире и безопасности"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Все дети должны быть окружены любовью и заботой, жить в мире и безопасности»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:25 01.06.2026

Как отметил Глава Крым Сергей Аксёнов, сегодняшняя дата — Международный день защиты детей, учрежденная через несколько лет после окончания Второй мировой войны, напоминает людям о необходимости сделать все возможное и больше, чтобы каждый ребенок был окружен любовью и заботой, жил в мире и безопасности.

Это зависит от нас, взрослых. Именно за такой мир без детских слез сегодня сражаются наши воины на фронтах специальной военной операции. И конечно, сегодняшний праздник напоминает каждому из нас об ответственности за воспитание детей. Это наша персональная ответственность перед будущим, перед страной, перед Богом, – подчеркнул Глава Крыма.

По информации Сергея Аксёнова, в настоящее время в республике реализуется широкий комплекс мер государственной поддержки семей с детьми – от единовременных и ежемесячных выплат до компенсации расходов на приобретение школьной формы.

При этом особое внимание уделяется организации детского отдыха и оздоровления.

В 2026 году всеми видами отдыха, оздоровления, санаторно-курортного лечения планируется охватить порядка 200 тыс. крымских детей. За счет регионального бюджета Крым примет около 1 150 ребят из Запорожской, Херсонской, Курской областей, Донецкой и Луганской народных республик и других регионов, – поделился Глава республики.

Вместе с тем Сергей Аксёнов акцентировал ценность родительского тепла, внимания и правильного воспитания, которые ребенку не заменят материальные блага.

Очень важно с ранних лет прививать детям доброту, чувство справедливости, уважение к старшим и любовь к Родине. Пусть каждый маленький житель Крыма и всей нашей страны чувствует себя любимым и защищенным. Пусть в каждой семье царит согласие и взаимопонимание, а детские глаза сияют счастьем! Пусть в этих глазах никогда не будет боли и страха! – пожелал Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  Сергей Аксёновы выпускникам крымских школ: "Не бойтесь ошибаться, не бойтесь мечтать"
Просмотры: 8

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.