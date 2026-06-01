Сергей Аксёнов: «Все дети должны быть окружены любовью и заботой, жить в мире и безопасности»

Это зависит от нас, взрослых. Именно за такой мир без детских слез сегодня сражаются наши воины на фронтах специальной военной операции. И конечно, сегодняшний праздник напоминает каждому из нас об ответственности за воспитание детей. Это наша персональная ответственность перед будущим, перед страной, перед Богом, – подчеркнул Глава Крыма.

По информации Сергея Аксёнова, в настоящее время в республике реализуется широкий комплекс мер государственной поддержки семей с детьми – от единовременных и ежемесячных выплат до компенсации расходов на приобретение школьной формы.

При этом особое внимание уделяется организации детского отдыха и оздоровления.

В 2026 году всеми видами отдыха, оздоровления, санаторно-курортного лечения планируется охватить порядка 200 тыс. крымских детей. За счет регионального бюджета Крым примет около 1 150 ребят из Запорожской, Херсонской, Курской областей, Донецкой и Луганской народных республик и других регионов, – поделился Глава республики.

Вместе с тем Сергей Аксёнов акцентировал ценность родительского тепла, внимания и правильного воспитания, которые ребенку не заменят материальные блага.

Очень важно с ранних лет прививать детям доброту, чувство справедливости, уважение к старшим и любовь к Родине. Пусть каждый маленький житель Крыма и всей нашей страны чувствует себя любимым и защищенным. Пусть в каждой семье царит согласие и взаимопонимание, а детские глаза сияют счастьем! Пусть в этих глазах никогда не будет боли и страха! – пожелал Глава Крыма.