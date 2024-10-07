Лидеров такого масштаба, как Владимир Владимирович, в мире больше нет. Под его руководством наша страна, стоявшая в конце девяностых, без всякого преувеличения, на краю пропасти, прошла огромный путь созидания. Вернула себе статус великой державы, стала одним из центров нового, многополярного миропорядка.

Наш Президент спас Крым от войны и геноцида. Благодаря его смелым и мудрым решениям исполнилась крымская мечта о возвращении на Родину. Все колоссальные достижения нашей республики за прошедшие годы связаны с именем Путина, все ключевые проекты реализованы под личным контролем Главы нашего государства.

Владимир Владимирович уже вошел в историю как Национальный Лидер, при котором началось воссоединение русских земель, отторгнутых от России в результате обмана и предательства. Мы уверены, что все цели специальной военной операции, поставленные Президентом, будут достигнуты. Что Победа будет за нами. Что наша страна выйдет из всех испытаний еще более могучей и сплоченной.

Поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения, желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации намеченных планов и новых успехов в служении Отечеству! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым