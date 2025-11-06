Сергей Аксёнов: «Все намеченные на 2025 год планы и задачи в муниципалитетах должны быть выполнены в срок»

Сейчас у нас масса объектов находится в стадии реализации – порядка полутора тысяч по всей республике. Это касается и проведения ремонтных работ, и благоустройства, и нового строительства. Все главы администраций, все профильные министры и руководители ведомств должны лично посетить данные объекты, чтобы убедиться, что отставаний от графиков нет. Сроки реализации должны соответствовать утвержденным дорожным картам, что критически важно. Прошу всех сосредоточиться на этом, – поручил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов остановился на вопросе рассмотрения обращений граждан, поступающих в адрес органов власти. По словам Главы республики, выстраивание грамотной коммуникации с населением остается задачей номер один для всех должностных лиц. Каждому обратившемуся должно быть уделено подобающее внимание, при этом категорически неприемлемо отсылать и перенаправлять заявителей, уклоняясь от содействия в решении проблемных вопросов.

Помимо этого, Сергей Аксёнов распорядился до 1 декабря актуализировать списки наиболее нуждающихся в ремонте подъездов многоквартирных домов во всех муниципалитетах.

Заострить внимание в первую очередь нужно на домах, в которых проживают граждане с невысоким уровнем доходов и которые не могут позволить себе отремонтировать подъезд. Это даст возможность нам выверить все процессы, определиться с источниками финансирования и провести работы в кратчайшие сроки, – пояснил Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов дал поручение главам администраций усилить работу с управляющими организациями, повысить их эффективность в части предоставления услуг населению. Как отметил Глава республики, Инспекция по жилищному надзору РК и администрации муниципальных образований должны регулярно проверять деятельность данных организаций, контролировать все процессы, а в случае нарушения обязательств – наказывать, в том числе отзывать лицензии на осуществление деятельности.

В ближайшее время планируется провести совещание по повышению качества работы управляющих организаций, обсудить детали и подходы к тарифной политике МКД.

Также в рамках мероприятия обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, включая санитарную очистку и уборку, благоустройства придомовых и общественных территорий, работы общественного транспорта. Еще одной темой стало кассовое исполнение бюджетов муниципалитетов и увеличение доходной части за 10 месяцев.

Заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико акцентировала внимание на необходимости увеличения в муниципалитетах охвата претензионной работы и совместной с представителями налоговых органов организации ревизии формирования доходов.

В совещании приняли участие Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, первый заместитель Председателя Государственного Совета РК Андрей Козырев, вице-премьеры и министры Правительства РК, главы администраций муниципальных образований, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым