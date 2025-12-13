Сергей Аксёнов встретился с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой — подвели итоги работы медцентра

Здесь пациентам оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, проводят сложнейшие операции, некоторые из них уникальны. Приехала команда ведущих специалистов, которые постоянно повышают квалификацию. За год произошла огромная трансформация, растут показатели, – рассказала руководитель ФМБА.
По мнению Сергея Аксёнова, Ялтинский медицинский центр – одно из лучших лечебных учреждений нашей республики, в котором трудятся настоящие профессионалы, врачи с большой буквы, которые вкладывают душу в свое дело. В центре внедряются высокотехнологичные методы диагностики и лечения, которые помогают спасать жизни и возвращать здоровье людям.
Хочу особо отметить работу специалистов сводного медицинского отряда в Красноперекопске, оказывающих помощь участникам СВО. С начала специальной военной операции лечение и реабилитацию прошли сотни наших воинов. Спасибо вам за профессионализм и верность долгу! – подчеркнул Глава Крыма.
В ходе мероприятия Сергею Аксёнову был вручен ведомственный знак отличия Федерального медико-биологического агентства – нагрудный знак «Золотой крест ФМБА России».
Благодарю Веронику Игоревну, весь коллектив крымского подразделения ФМБА России за вклад в развитие здравоохранения, повышение качества медицинской помощи, в укрепление и охрану здоровья крымчан, – сказал Глава республики.
