Сергей Аксёнов встретился с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой - подвели итоги работы медцентра
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов встретился с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой — подвели итоги работы медцентра

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:59 13.12.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и руководитель Федерального медико-биологического агентства в ходе рабочей встречи обсудили итоги работы Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России. Вероника Скворцова сообщила, что медицинский центр на 90 % укомплектован врачами и на 100 % – медперсоналом.

Здесь пациентам оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, проводят сложнейшие операции, некоторые из них уникальны. Приехала команда ведущих специалистов, которые постоянно повышают квалификацию. За год произошла огромная трансформация, растут показатели, – рассказала руководитель ФМБА.

По мнению Сергея Аксёнова, Ялтинский медицинский центр – одно из лучших лечебных учреждений нашей республики, в котором трудятся настоящие профессионалы, врачи с большой буквы, которые вкладывают душу в свое дело. В центре внедряются высокотехнологичные методы диагностики и лечения, которые помогают спасать жизни и возвращать здоровье людям.

Хочу особо отметить работу специалистов сводного медицинского отряда в Красноперекопске, оказывающих помощь участникам СВО. С начала специальной военной операции лечение и реабилитацию прошли сотни наших воинов. Спасибо вам за профессионализм и верность долгу! – подчеркнул  Глава Крыма.

В ходе мероприятия Сергею Аксёнову был вручен ведомственный знак отличия Федерального медико-биологического агентства – нагрудный знак «Золотой крест ФМБА России».

Благодарю Веронику Игоревну, весь коллектив крымского подразделения ФМБА России за вклад в развитие здравоохранения, повышение качества медицинской помощи, в укрепление и охрану здоровья крымчан, – сказал Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

