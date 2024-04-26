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Сергей Аксёнов: «Ядерный шантаж стал инструментом политики киевского режима и его западных хозяев»
иллюстрация: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Ядерный шантаж стал инструментом политики киевского режима и его западных хозяев»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:12 26.04.2024

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Сегодня мы вспоминаем героев, которые ценой своей жизни и здоровья спасали наше будущее, ликвидировали последствия Чернобыльской и других аварий. Среди этих мужественных людей было немало крымчан.

Поддержка пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС остается одним из ключевых направлений социальной политики. Но важны не только материальные меры, важна память о жертвах этой страшной трагедии. О тех, кто отважно противостоял невидимому, смертельно опасному врагу.

Низкий поклон вам, друзья!

Мы привычно повторяем, что Чернобыль не только крупнейшая техногенная катастрофа, но и урок для всего человечества. К сожалению, урок не выучен. Ядерный шантаж стал инструментом политики киевского режима и его западных хозяев. Надо лишить обезумевших негодяев любой возможности устроить новую ядерную катастрофу. Наши воины в зоне СВО выполняют в том числе и эту задачу, – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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