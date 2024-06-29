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Сергей Аксёнов: «За годы войны участники крымского подполья уничтожили множество воинских эшелонов и техники врага»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «За годы войны участники крымского подполья уничтожили множество воинских эшелонов и техники врага»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:08 29.06.2024

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем партизан и подпольщиков.

Можно всюду встретить вооруженных юношей и девушек, пожилых людей в самых разнообразных костюмах. У каждого из них за плечами немецкий или отечественный автомат, за поясом нож и гранаты. Это крымские партизаны, прославившиеся лихими налетами на врага, – писала газета «Красная звезда» 20 апреля 1944 года.

Сегодня, в День партизан и подпольщиков, мы вспоминаем всех, кто давал отпор врагам в тылу, помогал освобождать родную землю. Наших героических земляков, людей разных национальностей. Они проводили боевые операции и агитацию, устраивали диверсии, спасали сограждан и помогали Красной Армии.

Партизанское и подпольное движение на территории Крыма в годы оккупации действовало очень результативно, несмотря на карательные акции, голод и холод. За годы войны было уничтожено около 30 тысяч нацистов, десятки воинских эшелонов и тысячи единиц техники.

Вечная слава всем, кто сражался с нацизмом, приближал Великую Победу! Ваш подвиг бессмертен! – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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